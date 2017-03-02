Европарламент проголосовал за снятие иммунитета с лидера французских ультраправых Марин Ле Пен

Европейский парламент в четверг проголосовал за снятие депутатского иммунитета с лидера французских ультраправых Марин Ле Пен из ее сообщения с фотографиями, где есть акты насилия, совершенные группировкой «Исламское государство».

Голосование 2 марта проводилось путем поднятия рук на пленарном заседании Европарламента. Таким образом было подтверждено предыдущее решение от 28 февраля Комитета Европарламента по правовым вопросам.

Снятие депутатского иммунитета с Марин Ле Пен предусматривает разрешение на судебный иск против нее.

Лидер французского «Национального фронта» Марин Ле Пен является депутатом Европейского парламента. Она находится под следствием во Франции из-за размещения на странице в Twitter в декабре 2015 года трех фотографий со сценами насилия, в том числе казни американского журналиста Джеймса Фоли боевиками группировки «Исламское государство».

Сообщение в соцсети стало ответом на интервью в одном из французских СМИ, где был сравнен рост популярности «Национального фронта» и группировки «Исламское государство».

При определенных обстоятельствах, за «распространение сцен насилия» французское законодательство предусматривает наказание в виде трех лет лишения свободы и штраф в размере 75 000 евро.