Российские пограничники не пропустили в аннексированный Крым гражданина Украины и отобрали у него паспорт при пересечении административной границы. Инцидент произошел накануне в среду, 1 марта, в районе КПВВ «Чонгар». Об этом 2 марта сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«Оккупанты сначала начали вести допрос, который длился более 15-ти часов, и оказывали на него психологическое давление, а после этого отобрали паспорт гражданина Украины. Причину изъятия паспортного документа представители оккупационной власти украинцу объяснили тем, что якобы в документе имеются признаки подделки, а паспорт ему не принадлежит», – говорится в сообщении.

Украинец также предъявил российским пограничникам другие документы, удостоверяющие его личность, однако на полуостров его не пропустили и паспорт не возвратили.

«Сейчас гражданина Украины пограничники Бердянского отряда в установленном порядке пропустили на материковую часть Украины», – сообщают в украинском погранведомстве.

Накануне в Госпогранслужбе сообщали о выявлении трех нелегальных автоперевозчиков на админгранице с аннексированным Крымом.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».