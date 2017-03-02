На админгранице с Крымом проходит «радиодуэль» – Костинский

На админгранице с Крымом проходит «дуэль» между радиостанциями, которые вещают с территории материковой Украины и радиостанциями, которые вещают с аннексированного полуострова. Об этом в комментарии Крым.Реалии сказал член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

«На админгранице у нас происходит «радиодуэль». И она проходит по правилам, которые мы устанавливаем. По их (российских властей Крыма – КР) инициативам видно, что они не имеют ресурсов. И все, что они могут – это установить по передатчику», – сказал член Нацсовета.

Также он добавил, что вещание с территории Красноперекопска и Джанкоя происходило раньше, и охватывало определенную часть Херсонской области.

«Со своей стороны мы установили первую вышку на Чонгаре, увеличиваем вышку в Чаплинке. Это позволит нам распространить вещание на территорию Крыма. Мы вещаем на Крым на большую территорию, чем они могут вещать на Херсонскую область, потому что у нас более мощные передатчики и на админгранице стоит вышка. На протяжении этого года вопросы относительно вещания оккупантов на Херсонщину мы будем пытаться решить. Это нам поможет сделать Закон «Об особом режиме вещания», – прокомментировал Костинский.

Ранее депутат Госдумы России Руслан Бальбек сообщил, что в Крыму запустили радиовещание на юг Херсонской области.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 27 декабря 2016 года выдал лицензии четырем радиостанциям, которые смогут вещать на Крым. Ими стали Украинское радио (общественное вещание), местная херсонская радиостанция, крымскотатарское радио «Meydan», «Радио крымских громад».

Лицензию для вещания Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105.9 на территорию Крыма получила общественная организация «Радио крымских громад».