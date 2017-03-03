Имперские амбиции Кремля не ограничиваются Крымом и Восточной Украиной. Поэтому НАТО не стоит рассматривать этот конфликт лишь как российско-украинский. К этому страны-члены Альянса призывает Всемирный конгресс украинцев (ВКУ), сказал в Брюсселе президент конгресса Евгений Чолий.

«Главный месседж, который мы будем доносить до НАТО: мы сейчас живем в очень опасном мире, где Российская Федерация или российский президент явно показывают свои имперские амбиции, которые идут намного дальше, чем Восточная Украина и Крым. Он это показал милитарно и в Грузии, и других странах. Это не военная агрессия, это фактически гибридная война, где используется дезинформация и различные другие атаки», – отметил Евгений Чолий.

По его мнению, помощь Украине в сдерживании российской агрессии – это возможность для НАТО «помочь самому себе».

Президент ВКУ также призвал мировое сообщество продолжать давление на Россию из-за ее агрессии против Украины.

Всемирный конгресс украинцев открыл представительство в Брюсселе 21 февраля. Конгресс будет продвигать интересы Украины в институциях ЕС, НАТО и других организациях.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».