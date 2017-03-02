Генштаб Украины: учебная тревога российских военных в Крыму – «игра мускулами»

Учебная тревога, которую объявили российские военные в Крыму 2 марта, является стандартной деятельностью российских войск, в течение 2016 года россияне по тревоге 250 раз поднимали свои воинские части и подразделения. Об этом Крым.Реалии рассказал офицер управления по связям с общественностью Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

«Это так называемая игра мускулами. Это их деятельность, в ходе внезапных проверок лучше всего проверяется реальная готовность частей и подразделений к выполнению боевых задач», – отметил Селезнев.

Он добавил, что силы и средства украинских подразделений «позволяют фиксировать такие движения войск страны-оккупанта».

«О деталях вам никто не расскажет – это закрытая информация. Но мы очень внимательно следим за перемещением российских войск в районах, которые находятся в непосредственной близости от государственной границы между Украиной и Российской Федерацией. И тем более, мы внимательно следим за маневрами российских войск, которые находятся на территории временно оккупированного Крыма», – пояснил представитель украинского Генштаба.

Пресс-служба Южного военного округа России 2 марта сообщила, что ряд воинских частей российской армии, дислоцированных в аннексированном Крыму и на Северном Кавказе, подняли по тревоге. К проверке привлекли около 3 тысяч военнослужащих. На полигонах российские военные намерены отрабатывать навыки тактических действий в составе подразделений, провести учебные стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов, вооружения танков и боевых машин.