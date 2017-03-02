В пятницу в 12:00 в Украине объявят минуту молчания по погибшим на шахте «Степная»

В пятницу, 3 марта, в день объявленного траура по погибшим на шахте «Степная» во Львовской области, состоится общенациональная минута молчания, сообщает пресс-служба президента Украины со ссылкой на текст указа Петра Порошенко.

«В этот день в 12 часов минутой молчания будет почитать память погибших на всей территории Украины. На зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций будет приспущен государственный флаг Украины», – говорится в сообщении.

Также в этот день отменят все развлекательно-концертные мероприятия, добавили в пресс-службе.

В четверг около 12:50 в селе Глухов на шахте № 10 «Степная» на горизонте 550 метров в результате взрыва произошел обвал горной породы, из-за обвала погибли 8 человек, 6 горняков с травмами подняли на поверхность. К этому времени судьба 20 горняков оставалась неизвестной.

Прокуратура Львовской области возбудила уголовное производство по факту взрыва по статье «нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью».

Президент Украины Петр Порошенко 2 марта объявил всеукраинский траур в связи с гибелью горняков на шахте во Львовской области.