Россия усилила воздушную разведку на админгранице с Крымом – Госпогранслужба Украины

В последние дни Россия активизировала воздушную разведку на админгранице с аннексированном Крымом. Об этом на пресс-конференции в Киеве 2 марта заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Он отметил, что 28 февраля и 1 марта российские войска использовали аэростат «Рысь». Вдоль админграницы украинские пограничники зафиксировали четыре случая мониторинговых полетов вертолетов Ми-8 и активные передвижения катеров береговой охраны по акватории Черного моря.

«На данный момент в рамках анонсированных Россией военных учений отмечены практические действия некоторых подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, которые непосредственно выполняют функции прикрытия северных районов временно оккупированной территории АР Крым», – сказано в сообщении.

2 марта украинские пограничники также зафиксировали пролет двух вертолетов над позициями вблизи Армянска, работу двух катеров на воздушной подушке и выдвижения на позиции военной техники российской армии.

Слободян также рассказал, что, по имеющимся у него сведениям, 3 марта российские военнослужащие планируют провести практические прыжки в районе Джанкоя.

Пресс-служба Южного военного округа России 2 марта сообщила, что ряд воинских частей российской армии, дислоцированных в аннексированном Крыму и на Северном Кавказе, подняли по тревоге. К проверке привлекли около 3 тысяч военнослужащих. На полигонах российские военные намерены отрабатывать навыки тактических действий в составе подразделений, провести учебные стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов, вооружения танков и боевых машин.