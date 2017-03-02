В Алуште редактора Назимова обвинили в вымогательстве, депутата Степанченко – в соучастии

В Крыму редактору алуштинского интернет-издания «Твоя газета» Алексею Назимову предъявили новое обвинение, его действия квалифицируют как «вымогательство группой лиц в крупном размере». До этого Назимова обвиняли в коммерческом подкупе.

Обвинение определили и депутату подконтрольного Кремлю городского совета Алушты Павлу Степанченко, который также проходит по этому делу Обвинение переквалифицировали на «соучастие в вымогательстве».

Об этом 2 марта Крым.Реалии рассказал адвокат крымского журналиста Алексей Ладин.

По его словам, к делу добавлен еще один эпизод о якобы вымогательстве. Речь идет о претензиях в сторону Назимова от собственника бюро ритуальных услуг, о деятельности которого писало издание «Твоя газета» еще в 2013 году, тогда гражданское дело было прекращено по желанию заявителя.

Как сообщает адвокат, депутату Степанченко срок ареста уже продлили. Заседание суда по сроку содержания под стражей Назимову назначено на 3 марта.

«Последние несколько ходатайств следствия – по продлению сроков содержания под стражей, одним из оснований было: «необходимо окончательно предъявить обвинение, дать окончательную юридическую квалификацию действиям Назимова». Месяца три думали, и, наконец, предъявлено обвинение», – сказал адвокат.

Задержание Алексея Назимова и Павла Степанченко произошло 4 октября якобы во время передачи денег, которые якобы должны были служить подкупом за неразглашение информации.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору), дело переквалифицировано под статью 163 Уголовного кодекса России о вымогательстве.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием» и опасаются, что такие действия российских правоохранителей оставят мировое сообщество без объективной информации из Крыма.