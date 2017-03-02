В России активистку оштрафовали за акцию памяти Бориса Немцова

В России суд в Чебоксарах оштрафовал активистку молодежного движения «Весна» Анастасию Васильеву на 20 тысяч рублей за акцию памяти Бориса Немцова. В Твиттере российского молодежного движения сообщается 2 марта, что суд посчитал Васильеву организатором мероприятия.

Обстоятельством, отягчающим ее вину, назвали привлечение несовершеннолетнего к участию в несогласованной акции.

27 февраля Васильева была задержана за участие в акции, в ходе которой на мосту был вывешен баннер с надписью «Всех не убьете. Всех не посадите». В отношении нее был составлен протокол о нарушении правил проведения митинга, после чего девушку отпустили из полиции.

По этой же причине был задержан активист «Весны» Андрей Федоров. 1 марта суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей.

Российский оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Суд по этому делу продолжается. Акции памяти оппозиционного политика прошли в эти выходные во многих городах России, а также за рубежом.