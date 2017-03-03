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Российский омбудсмен не подтверждает факт передачи Киеву заключенных из Крыма – СМИ

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова

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Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова не подтвердила факт передачи Киеве 12 заключенных из Крыма. Об этом она сказала журналистам в Анкаре, куда прибыла для участия в Четвертом Международном симпозиуме омбудсменов, сообщает ТАСС.

«Я не подтверждаю то, что передача состоится сегодня. В противном случае я была бы уже не здесь, а на границе», – сказала она.

Накануне замминистра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что 3 марта из аннексированного Крыма на территорию материковой Украины перевезут 12 заключенных.

Во время визита 26 декабря в аннексированный Крым уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской позволили посетить трех из 42 украинских политзаключенных. В том числе омбудсмен смогла встретиться с тремя фигурантами «дела 26 февраля» – Ахтемом Чийгозом, Али Асановым и Мустафой Дегерменджи.

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