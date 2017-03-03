В Украине заведут уголовные дела на причастных к преследованию журналистов в Крыму – Каздобина

Правозащитники ожидают от правоохранительных органов Украины открытие уголовных производств в отношении фигурнатов списка «душителей свободы слова в Крыму», который обнародовали 3 февраля. Об этом сообщила журналистам советник Министра информационной политики Украины по Крыму Юлия Каздобина.

«Мы уже собирали встречу с правоохранительными структурами. Правозащитники сейчас также работают с Прокуратурой АРК, предоставляют информацию, показания. Будут уголовные дела, расследования по этим фактам. И те люди, которые виновны в нарушении прав журналистов, должны знать, что они будут наказаны», – сказала Каздобина.

Она также отметила, что Украина может принять меры и в отношении тех фигурантов списка, которые являются российскими гражданами.

«Для граждан России – это, возможно, санкции на территории Украины в случае, если у них тут есть какое-то имущество, если их можно как-то наказать», – добавила Каздобина.

Украинские правозащитники 3 марта назвали «душителей свободы слова» в аннексированном Крыму. Среди них – российские и крымские чиновники, работники силовых, правоохранительных и судейских органов, члены крымской «самообороны», руководители пресс-центров. Всего в списке – более 60 человек.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».