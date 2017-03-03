Дело по передаче заключенных из Крыма движется – офис украинского омбудсмена

В Офисе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека не говорят о процессе передачи 12 заключенных из Крыма 3 марта, однако не оставляют надежд, что событие может произойти в ближайшее время. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга.

«Мы знаем, что это дело движется в хорошем направлении и в ближайшее время есть смысл ожидать этого. Но комментировать будем после того, как событие состоится», – отметил он.

В конце февраля замминистра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что 3 марта из аннексированного Крыма на территорию материковой Украины перевезут 12 заключенных.

3 марта уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова не подтвердила факт передачи Киеву заключенных из Крыма.

Во время визита 26 декабря в аннексированный Крым уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской позволили посетить трех из 42 украинских политзаключенных. В том числе омбудсмен смогла встретиться с тремя фигурантами «дела 26 февраля» – Ахтемом Чийгозом, Али Асановым и Мустафой Дегерменджи.