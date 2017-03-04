Около десятка винодельческих предприятий Крыма могут прекратить работу –директор «Массандры»

Законодательный запрет на использование арендованного оборудования для производства винодельческой продукции, который для Крыма вступит в силу с 1 января 2018 года, может остановить работу около десятка предприятий полуострова. Об этом заявила генеральный директор предприятия «Массандра» Янина Павленко, сообщают «РИА Новости Крым».

По словам Павленко, речь идет о предприятиях «Коктебель», «Агрофирма «Заветное», «Алеф-Виналь», Феодосийский завод коньяков и вин, «Дионис», «Бурлюк», «Золотая Балка», «Качинский плюс», и Инкерманский завод марочных вин.

«На данный момент эти винзаводы работают на арендованном оборудовании. Вопрос с выкупом оборудования этих предприятий до сегодняшнего дня не решен, какое-то другое решение для них не придумано. А 1 января 2018 года наступит очень быстро. И запрет на использование арендованного оборудования может остановить эти предприятия», – заявила Павленко.

Утром 3 марта сообщалось, что продукцию винодельческих предприятий Крыма планируют поставлять в «ДНР» и «ЛНР». Об этом журналистам в Симферополе сообщил депутат Госдумы России Андрей Козенко, являющийся также координатором социально-политического и экономического взаимодействия с «республиками Донбасса».



