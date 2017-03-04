В Херсонской области построят мечети за средства крымскотатарской диаспоры Турции

Две неподконтрольные Духовному управлению мусульман Украины общины в селах Партизаны и Счастливцево Генического района Херсонской области построят мечети за средства крымскотатарской диаспоры Турции. Об этом Крым.Реалии сообщила заместитель главы Генической районной госадминистрации Гульнара Бекирова.

«Земли выделили под две мечети. Это Счастливцево и Партизаны. Оформили их целевое назначение. Приезжали несколько раз наши дернеки ( объединения-землячества крымских татар Турции – КР)», – сказала она.

По словам Бекировой, после встреч представителей диаспоры с местными крымскими татарами было подтверждено решение о финансировании строительства мечетей.

Активист регионального меджлиса крымских татар Нариман Аблязов сообщил Крым.Реалии, что проекты строительства и сметы будут готовы к концу марта.

Он подчеркнул, что мечети будут принадлежать общинам сел Партизан и Счастливцево Генического района, которые не входят в Духовное управление мусульман Украины, возглавляемое Ахмадо Тамимом.

«Хабашиты (представители ДУМУ – КР) против строительства мечетей. Трудно понять, почему мусульмане могут быть против строительства дома молитвы единоверцев», – добавил Аблязов.

По словам главы регионального меджлиса крымских татар Ленура Люманова, определена компания-подрядчик на изготовление проектной документации для строительства мечетей.

«Проектом занимаются местные, производственный кооператив «Таврия», – сказал он в комментарии Крым.Реалии.

Решение о строительстве мечетей на средства, пожертвованные выходцами из Крыма, проживающими в Турции, было принято в январе 2016 года на заседании исполкома Всемирного конгресса крымских татар, проходившем в Геническе.

В Геническом районе в трех поселках из четырех, где компактно проживают крымские татары, помещения для молитвы контролируются Духовным управлением мусульман Украины, которое принадлежит к радикальному течению в суфизме под названием «хабашизм». Общины мусульман региона, не входящие в ДУМУ, являются соучредителями Духовного управления мусульман Крыма, созданного в ноябре 2016 года в Киеве. Сейчас в министерстве культуры Украины проходит процедура регистрации нового Духовного управления мусульман Крыма.