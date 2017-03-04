В Совете Федерации России предлагают запретить публикацию карт Крыма в составе Украины

Члены Совета Федерации России Сергей Цеков и Ольга Ковитиди внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, запрещающий использовать в рекламе и печатных материалах географические карты аннексированного Крыма в составе Украины. Как сообщают российские СМИ, документ разместили 3 марта в электронной базе данных парламента.

Как говорится в документе, «поправками в закон «О рекламе» предлагается установить запрет на использование в рекламе искаженных топографических данных (географических карт РФ). Эти изменения вызваны необходимостью законодательного урегулирования производства и реализации в торговых сетях печатной продукции, учебной литературы, карт Российской Федерации, наглядных пособий, которые по своему содержанию могут квалифицироваться как пропаганда нарушения территориальной целостности России».

По словам разработчиков проекта, сейчас в ряде изданий на картах отсутствует наименование субъектов Крыма в составе соседней России. По их мнению, эти изменения «позволят обеспечить соблюдение правовых и этических норм в рекламной деятельности в сфере торговли, туризма, а также производстве печатной продукции».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».