В субботу, 4 марта, крымский активист Марлен Мустафаев вышел из-под ареста. Об этом сообщается на странице в Фейсбуке объединения «Крымская солидарность».

Встречать его к зданию Верховного суда Крыма пришли все желающие.

21 февраля в доме Марлена Мустафаева на окраине Симферополя прошел обыск по делу о демонстрации «экстремистской символики». Мустафаева пришли поддержать десять человек, которые снимали происходящее на видео. Все эти люди были задержаны. Позже Мустафаева арестовали на 11 суток, его соратников – на пять.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров назвал обыски и задержания в Крыму «акцией устрашения».

Министерство иностранных дел Украины не единожды выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, а также призывало Россию прекратить осуществление давления на местных жителей, освободить всех задержанных и заключенных по политическим мотивам украинцев.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».