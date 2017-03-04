В селе Карасевка Белогорского района Крыма введен карантин из-за угрозы распространения африканской чумы свиней. Как сообщает пресс-служба подконтрольного России Государственного комитета ветеринарии Крыма, очаг заболевания обнаружен в одном из личных подсобных хозяйств.

«Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней в личном подсобном хозяйстве Гетмановой Т. И., расположенном в селе Карасевка Белогорского района. Указом главы Республики Крым, опубликованным на официальном портале правительства, определен эпизоотический очаг, установлена первая угрожаемая зона на территории радиусом 5 тыс метров от очага в северном направлении, в западном направлении, радиусом 6,5 тыс метров от очага в юго-восточном направлении», – отметили в ведомстве.

В 2016 году официальный представитель российской службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Юлия Мелано заявила, что в Крыму фиктивная вакцинация животных привела к вспышке опасных заболеваний. По ее словам, учреждения в Крыму, которые приняли на себя исполнение функций Россельхознадзора, проявили некомпетентность. Это привело к ухудшению эпизоотической ситуации в Крыму, в том числе с африканской чумой свиней и болезни Ньюкасла.