Поклонская заявила, что в Крыму замироточил бюст Николая II

Экс-прокурор Крыма, ныне депутат российской Госдумы Наталья Поклонская заявила, что в аннексированном Россией Крыму замироточил бюст последнего российского императора Николая Второго. Об этом 4 марта сообщает Радио Свобода.

Речь идет о скульптуре, установленной у часовни при здании прокуратуры в Симферополе. В Русской православной церкви отказались комментировать слова Поклонской о мироточении бюста Николая Второго.

По словам Поклонской, сотрудники российской прокуратуры в Крыму позвонили ей из Крыма и рассказали о «чуде, которое не объяснят ни ученые, никто». Депутат утверждает, что необычное явление было замечено в столетнюю годовщину отречения императора от престола. Теперь, говорит Поклонская, к бюсту приходят люди с заболевшими детьми, «чтобы приложить их, чтобы исцелились».

В ноябре прошлого года СМИ сообщили, что члены партии «Единая Россия» недовольны публичными высказываниями Поклонской и рекомендовали в ближайшее время воздержаться от «медийной активности». Сама депутат эту информацию отвергла.

До избрания в российскую Госдуму в сентябре 2016 года Поклонская возглавляла прокуратуру аннексированного Россией Крыма. Первой ее инициативой на новом посту стало требование проверить еще не вышедший в прокат фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. По мнению депутата, картина оскорбляет религиозные чувства. Позднее в интервью на радио «Вести» Поклонская перепутала автора слов «Служить бы рад – прислуживаться тошно», чем вызвала негативную реакцию в социальных сетях.