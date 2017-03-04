До конца марта вышка на Чонгаре заработает на полную – Костинский

До конца марта 2017 года телевышка на Чонгаре заработает в полном объеме. Об этом рассказал в эфире телеканала «UA | TV» заявил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Сергей Костинский.

«Уже в этом месяце вышка на Чонгаре будет работать в обычном режиме, поскольку в настоящее время она работает в тестовом режиме. С апреля должны работать все 4 радиостанции», – заявил Костинский.

Накануне в комментарии Крым.Реалии Костинский отмечал, что на админгранице с Крымом проходит «дуэль» между радиостанциями, которые вещают с территории материковой Украины и радиостанциями, которые вещают с аннексированного полуострова.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 27 декабря 2016 года выдал лицензии четырем радиостанциям, которые смогут вещать на Крым. Ими стали Украинское радио (общественное вещание), местная херсонская радиостанция, крымскотатарское радио «Meydan», «Радио крымских громад».

Лицензию для вещания Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105.9 на территорию Крыма получила общественная организация «Радио крымских громад».