Аксенов представил новых членов «антитеррористической комиссии» Крыма

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов представил новых членов «антитеррористической комиссии» полуострова. Об этом Аксенов написал на своей странице в Фейсбуке.

«В состав АТК вошли врио главного федерального инспектора по Республике Крым аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации Александр Ушаков, заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко, начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Крым Степан Гайдаржийский, министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова», – написал Аксенов.

Он добавил, что «в течение года будут заслушиваться председатели антитеррористических комиссий, которые не принимают должных мер по устранению недостатков, а также используют формальный подход к этой работе».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».