В Московской патриархии призвали «спокойно отнестись» к «мироточению» бюста Николая II» в Крыму

Глава рабочей группы по чудесным знамениям Московской патриархии Павел Флоренский призвал крымчан спокойно отнестись к мироточению бюста Николая II возле здания российской прокуратуры Крыма. Об этом он заявил в эфире радио «Эхо Москвы».

«Появление масла на разных предметах очень распространенное явление не только в православии, но и в разных других религиях и культурах. Призываю относиться к этому спокойно и не предаваться этому чудоманию», – отметил Флоренский в ответ на заявление экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской о том, что на полуострове замироточил бюст Николая II.

Экс-прокурор Крыма, ныне депутат российской Госдумы Наталья Поклонская ранее заявила, что в аннексированном Россией Крыму замироточил бюст последнего российского императора Николая Второго. По словам Поклонской, необычное явление было замечено в столетнюю годовщину отречения императора от престола. Теперь, говорит Поклонская, к бюсту приходят люди с заболевшими детьми, «чтобы приложить их, чтобы исцелились».

В ноябре прошлого года СМИ сообщили, что члены партии «Единая Россия» недовольны публичными высказываниями Поклонской и рекомендовали в ближайшее время воздержаться от «медийной активности». Сама депутат эту информацию отвергла.

До избрания в российскую Госдуму в сентябре 2016 года Поклонская возглавляла прокуратуру аннексированного Россией Крыма. Первой ее инициативой на новом посту стало требование проверить еще не вышедший в прокат фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. По мнению депутата, картина оскорбляет религиозные чувства. Позднее в интервью на радио «Вести» Поклонская перепутала автора слов «Служить бы рад – прислуживаться тошно», чем вызвала негативную реакцию в социальных сетях.