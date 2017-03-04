В Крыму предложили пустить вдоль побережья плавучий храм

В Крыму предложили пустить вдоль побережья полуострова плавучий храм. Об этом 4 марта заявил член Совета Федерации России Сергей Цеков.

«Ко мне не так давно пришли с предложением сделать храм на воде – то есть приобрести судно, на нем организовать храм и использовать его в качестве такого паломнического маршрута. В данном случае решается много вопросов: вопрос передвижения, вопрос питания. Цена вопроса – миллион долларов. Вроде немного, но с другой стороны, где их взять с учетом всех бюджетных вопросов? Хотя идея, на мой взгляд, вполне реальная и будет реализована», – заявил Цеков.

Раньше Цеков предложил запретить публикацию карт Крыма в составе Украины.

В июне 2014 года Украина закрыла для судоходства морские порты на территории оккупированного Крыма: в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии, Ялте, а также информировала об этом международные организации.

В 2014 году в уголовный кодекс Украины была внесена статья №332-1, ею предусмотрена ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.