В Белогорском районе Крыма ночью в лесу искали трехлетнего мальчика

Вечером 4 марта в Фейсбуке появилось сообщение о пропаже трехлетнего мальчика. Малыш заблудился в лесу недалеко от поселка Синекаменка Белогорского района Крыма.

К поискам были привлечены жители поселка и неравнодушные активисты. Как сообщает крымский главк МЧС России, к месту происшествия были направлены силы и средства поисково-спасательных служб – сформирована группа общей численностью 212 человек.

К раннему утру мальчика нашли невредимым, сообщили активисты.

«Сотни машин со всего Крыма одновременно рванули в сторону Синекаменки. Люди ночью открывали свои склады и доставали запасы осветительной техники. Заваривали термосы с кофе, наспех набивали машины пледами. Звонили и писали со всего мира. Крымские татары, узбеки, славяне, чеченцы, дагестанцы и многие другие сопереживающие.... Никто не вспомнил о политике в эту ночь. Все помнили об общей беде...» – описывает события одна из активисток.

Подробностей о состоянии здоровья ребенка и обстоятельствах его исчезновения не сообщают.