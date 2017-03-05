За два месяца количество безработных выросло на тысячу человек – Крымстат

По данным Центра занятости населения, в Крыму численность незанятых граждан, состоящих на регистрационном учете на конец января 2017 года составила 7,9 тысяч человек, из них численность безработных – 6,5 тысяч человек. Такую информацию приводит Крымстат. При этом на ноябрь 2016 года численность безработных составляла 5,5 тысяч человек.

Таким образом уровень зарегистрированной безработицы с ноября 2016 по январь 2017 вырос на 0,1%.

Для сравнения – уровень зарегистрированной безработицы в Крыму на конец сентября 2016 года, по данным Минэкономразвития, составил 0,5%.

В то же время подконтрольные Кремлю власти Крыма сообщают о снижении безработицы. В начале февраля министр соцполитики Крыма, подконтрольный России, Елена Романовская заявила о троекратном сокращении безработицы за минувшие два года.

По ее словам, в данный момент средняя зарплата в Крыму составляет 24200, что на 500 рублей больше чем в 2015 году.

Крымстат зарегистрировал среднемесячную начисленную заработную плату по полному кругу организаций Крыма в декабре 2016 года на уровне 30795 рублей. По сравнению с ноябрем 2016 года размер заработной платы увеличился на 22,7%, а относительно декабря 2015 года уменьшился на 2,1%, констатировали в ведомстве.