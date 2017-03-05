В России предлагают отправить на «Евровидение» Поклонскую «с мироточащей иконой в руках»

Активисты российского «Национального комитета+60» выступили с предложением к премьер-министру России Дмитрию Медведеву отправить на конкурс «Евровидение-2017» в Киев экс-прокурора Крыма, ныне депутата российской Госдумы Наталью Поклонскую «с мироточащей иконой государя в руках».

Эту просьбу они связали с заявлением Поклонской о мироточении бюста Николая II в Симферополе.

«С богословской точки зрения, если происходит мироточение по Промыслу Божиему, то Господь ниспосылает людям особое знамение! Поскольку чудо произошло у здания прокуратуры, то очевидно, что Перст Божий ясно указал на Наталью Поклонскую! По нашему глубокому убеждению, именно она должна представлять Великую Россию в православном Киеве, где конкурс стартует в сакральном Софийском соборе! Слава Богу, опыта в музицировании у экс-прокурора предостаточно, а мировая слава и симпатия даст дополнительные очки!» – публикуют активисты (орфография оригинального сообщения).

Активисты уверены в победе Поклонской на песенном конкурсе, по их мнению пришло время «пресечь домыслы о бойкоте конкурса».

«Представляется, что для подготовки исполнения высокодуховного произведения следует привлечь гениального музыканта Григория Алфеева (митрополита Илариона)! Полагаем, что русская красавица Наталья Поклонская своим пением (с мироточащей иконой государя в руках) покорит сердца жюри, а миллионы телезрителей с радостью и восторгом отдадут свой голос за нашу Няшу!» – говорится в сообщении.

Сама Поклонская пока не комментировала обращение активистов.

«Национальный комитет+60» (полное название Общественный национальный комитет по подготовке празднования 60+летия Почетного гражданина Санкт-Петербурга Путина Владимира Владимировича) образован в 2011 году. Комитет отметился предложениями о причислении главы России к лику святых. Он же, после кончины Андрея Карлова, просил Путина назначить на пост посла в Турции Владимира Жириновского.