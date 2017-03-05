Оппозиционный активист в России Дадин про Сенцова: я буду бороться за его свободу

Освобожденный из заключения оппозиционный российский активист Ильдар Дадин ранее указал, что он намерен заниматься правозащитной деятельностью в том числе освобождением политзаключенных. В субботу, 4 марта, Дадин рассказал, что будет «бороться за свободу» Сенцова.

«Меня вдохновило, что он, получив такой приговор, не сдался и это меня самого поддерживало там. Я не знаю пока какие слова сказать поддержки, но я знаю одно: я буду бороться за его свободу, пока я жив. Это очень достойный человек и я буду делать все для его освобождения. Такие люди как он нужны нам», – сказал российский активист.

Ильдар Дадин – первый в России осужденный по статье о неоднократных нарушениях правил проведения публичных мероприятий. Во время отбывания наказания Дадин рассказал о пытках в карельской исправительной колонии.

После этого активиста перевели в колонию в Алтайском крае. 22 февраля Верховный суд России постановил освободить активиста, спустя несколько дней он вышел на свободу.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.