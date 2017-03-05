Мироточение бюста Николая II должна определить специальная комиссия – архимандрит

Определением факта мироточения бюста Николая II, установленного в Симферополе, должна заняться специальная комиссия. Специалисты должны проверить, действительно ли произошло чудо. Об этом в комментарии «Комсомольской правде – Крым» рассказал духовник Таврической духовной семинарии, архимандрит Каллиник Чернышев.

«В духовной жизни возможно все. Но с тем, чтобы мироточили скульптуры, честно скажу, я не сталкивался. Не спешите говорить «да» или «нет». Церковь даст свое заключение. Должна быть создана комиссия, которая исследует это явление», – сказал он.

Глава рабочей группы по чудесным знамениям Московской патриархии Павел Флоренский призвал крымчан спокойно отнестись к мироточению бюста Николая II возле здания российской прокуратуры Крыма.

Экс-прокурор Крыма, ныне депутат российской Госдумы Наталья Поклонская ранее заявила, что в аннексированном Россией Крыму замироточил бюст последнего российского императора Николая Второго. По словам Поклонской, необычное явление было замечено в столетнюю годовщину отречения императора от престола. Теперь, говорит Поклонская, к бюсту приходят люди с заболевшими детьми, «чтобы приложить их, чтобы исцелились».

В ноябре прошлого года СМИ сообщили, что члены партии «Единая Россия» недовольны публичными высказываниями Поклонской и рекомендовали в ближайшее время воздержаться от «медийной активности». Сама депутат эту информацию отвергла.

До избрания в российскую Госдуму в сентябре 2016 года Поклонская возглавляла прокуратуру аннексированного Россией Крыма. Первой ее инициативой на новом посту стало требование проверить еще не вышедший в прокат фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. По мнению депутата, картина оскорбляет религиозные чувства. Позднее в интервью на радио «Вести» Поклонская перепутала автора слов «Служить бы рад – прислуживаться тошно», чем вызвала негативную реакцию в социальных сетях.