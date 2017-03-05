Американский телеканал «НВО» снимает фильм о Крыме

В настоящее время в Крыму находится съемочная группа американского телеканала «НВО», которая снимает для фильм о ситуации последних трех лет на полуострове. Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщили в пресс-службе парка львов «Тайган».

«5 марта в парке львов «Тайган» целый день провела съемочная группа одного из самых известных телеканалов США – «НВО». Телевизионщиков интересовала ситуация, сложившаяся вокруг парков Олега Зубкова. Они, оказывается, наслышаны о давлении на бизнес Зубкова», – сообщили в пресс-службе парка «Тайган».

По информации сотрудников канал «НВО», они снимут фильм про Крым, который будет показан в пятидесяти странах.

«Так получилось, что съемочная группа «НВО» приехала в парк львов «Тайган» не в лучшее время. Сейчас у хозяина парков большие проблемы. Идут комплексные проверки, налоговая в ялтинском зоопарке «Сказка» даже пересчитывает все многотысячные корешки от проданных билетов, прокуратура уже прислала свой многостраничный документ по итогам проверки. Американским журналистам это было все интересно узнать, и они пообещали, что в фильме про Крым будет большой сюжет о «Тайгане» и его хозяине», – отметили в пресс-службе «Тайгана».

У крымского предпринимателя Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. Отношения крымского бизнесмена Олега Зубкова с главой российской ветеринарной службы Крыма Валерием Ивановым испортились в период крымского блэкаута. Тогда в ялтинском зоопарке «Сказка» умерли тигрята белой тигрицы Тигрюли, подаренной Олегу Зубкову Юлией Тимошенко. Валерий Иванов и российский экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявили, что краснокнижные животные погибли в результате ненадлежащего содержания. Предприниматель убежден, что тигрята стали жертвой инфекции в результате ослабления иммунитета от переохлаждения в отсутствии электроэнергии. В 2016 году Олег Зубков посетил 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.

«HBO» (Home Box Office) – американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть. Входит в корпорацию Time Warner. «HBO» осуществляет вещание по двум телевизионным сетям: HBO и Cinemax. Аудитория «HBO» в США составляет более 40 миллионов подписчиков. Кроме телевещания, «HBO» предлагает также видео на заказ и другие медиа-услуги. Подразделения HBO и совместные предприятия с ее участием вещают более чем в 50 странах мира. Передачи производства «HBO» (главным образом телесериалы) были закуплены более чем в 150 странах.