В Крыму проводят спецоперацию против переселенцев из зоны АТО – СМИ

В дачном массиве в районе Севастополя правоохранители проводят спецоперацию по обнаружению и задержанию переселенцев из Донецка и Луганска. Об этом сообщают крымские СМИ.

«Поводом для спецоперации стали жалобы местных жителей на участившиеся случаи воровства электроинструмента и других ценных вещей из дачных строений. В этом и других дачных массивах в окрестностях Севастополя третий год живут переселенцы из Донбасса», – пишет издание «Примечания».

Сообщается, что на всех поворотах и грунтовых дорогах, ведущих в дачный массив, дежурят автоматчики в балаклавах, а также стоят экипажи дорожной инспекции. Выявленных «нелегалов» ждет депортация.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов и членов Меджлиса. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на него. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.