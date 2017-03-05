Дисквалифицированные украинские футболисты сыграли в чемпионате Крыма

Два украинских футболиста, дисквалифицированные за договорные матчи, сыграли в чемпионате Крыма. Об этом сообщает издание «Ukraine football».

«Экс-игроки молодежной команды харьковского «Металлиста» Никита Безклубюк и Ремзи Рамазанов сыграли за «ТСК-Таврия» в матче чемпионата Крыма против «Евпатории» (2:3). При этом оба футболиста ранее были дисквалифицированы ФФУ за участие в договорных матчах», – говорится в сообщении.

Накануне украинский Центр лицензирования Федерации футбола Украины (ФФУ) отчислил из программы обучения тренеров («PRO» диплом УЕФА) Сергея (Яковлевича) Шевченко, который в настоящий момент работает главным тренером футбольного клуба «ТСК-Таврия» на территории аннексированного Крыма.

Центр лицензирования Федерации футбола Украины занимается подготовкой тренеров и выдает тренерские лицензии в соответствии с Тренерской конвенцией УЕФА («PRO», «А», «В»).

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

В конце 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России. При содействии УЕФА в 2015 году создан Крымский футбольный союз. Штаб-квартира союза располагается в Симферополе.