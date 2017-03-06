Международный суд ООН начнет публичные слушания по иску Украины против России

Международный суд в Гааге в понедельник, 6 марта, начнет публичные слушания по иску Украины против России. Как следует из повестки дня суда, слушания пройдут с 6 по 9 марта.

Заседание начнется с заслушивания украинской стороны. 7 марта слово будет предоставлено представителю России. Проходить они будут в открытом режиме во Дворце мира.

Украинскую делегацию на слушаниях в Гааге, где работает этот высший судебный орган в системе ООН, возглавит заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль. Это предусмотрено ранее подписанным указом президента Украины Петра Порошенко.

Во время слушаний должно рассматриваться применение временных мер, о которых просит Украина, которая намерена судиться с Россией в деле о применении международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и со всеми формами расовой дискриминации.

Украина обратилась в Международный суд с иском 16 января, прося суд установить, что Россия нарушила эти конвенции своей поддержкой боевиков на Донбассе, а также незаконной аннексией Крыма и преследованием там крымскотатарской и украинской общин.

Украина также просит Международный суд о мерах на время рассмотрения дела. Среди таких мер – добиться от России немедленно прекратить материальную и иную поддержку «групп, которые прибегли к актам терроризма против гражданских в Украине», и оказать давление на такие группы, чтобы они в дальнейшем не совершали таких актов, а также воздержаться от дискриминации в Крыму, в частности, остановить действие запрета Меджлиса крымскотатарского народа, его деятельности и расследовать исчезновение крымских татар.

После российской аннексии Крыма на Донбассе продолжается вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы». Так же Россия отрицает, что незаконно аннексировала украинский Крым, и утверждает о «воссоединении».