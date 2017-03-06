Украинский и российский омбудсмены обсудили судьбу заключенных из Крыма

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская провела неформальную встречу с российским омбудсменом Татьяной Москальковой и обсудили судьбу заключенных в Крыму.

«Обсудили перемещение заключенных из Крыма, договорились о продолжении практики совместных визитов и обмене информацией, а также об открытии колонок на официальных сайтах уполномоченных с информацией по вопросам взаимодействия», – написала Москалькова на своей странице в Instagram.

Накануне, 3 марта, не состоялась передача Киеву 12 заключенных из Крыма. В офисе Лутковской отказались комментировать событие, но сообщили, что дело по передаче людей движется.