Рассмотрение иска Украины против России в Международном суде ООН будет длительным – эксперт

Рассмотрение дела Украины против России в Международном суде ООН в Гааге, слушание которого начнется 6 марта, будет длительным. Об этом в эфире Радіо Свобода заявил эксперт-международник Андрей Бузаров.

«Есть информация, что дело может длиться несколько лет. Даже называют цифры 5-7 лет. В этом и сложность. В международных инстанциях, касающихся международных производств, дел между государствами, никогда не бывает быстрых судебных слушаний. В этом главная сложность и главный минус для Украины. Поэтому здесь надо нацеливаться на очень долгое марафон», – отметил Бузаров.

Как отметил эксперт, следствием иска может быть как ответственность отдельных должностных лиц, виновных в совершении тех преступных действий, о которых заявляет Украина, так и соответствующих компенсаций конкретных убытков украинскому государству, которые нанесла Россия своими действиями. Все зависит от того, какие доказательства предоставит Украина, отметил Бузаров.

Украина обвиняет Россию в нарушении международных конвенций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации.

Украинская сторона утверждает, что Россия нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма «путем предоставления оружия и других видов помощи» боевикам, которые совершили ряд террористических актов на территории Украины.

К таким актам в МИД отнесли сбивания малайзийского «Боинга», обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение пассажирского автобуса у Волновахи и теракт во время мирного собрания в Харькове.

В МИД Украины также отмечают, что Россия нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, участвуя в кампании дискриминации нерусских общин, проживающих в Крыму, в частности, сообществ этнических украинский и крымских татар.

После российской аннексии Крыма на Донбассе продолжается вооруженный конфликт, в результате которого погибли, по данным ООН, почти 10 000 человек. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке группировок «ДНР» и «ЛНР». Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».