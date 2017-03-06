Международный суд в Гааге начал рассмотрение дела Украины против России

Международный суд Организации Объединенных Наций начал слушания дела по жалобе Украины против России. По сообщениям УНИАН, в настоящее время обсуждается запрос Киева о введении временных мер, направленных на защиту гражданских прав граждан.

Дело слушают 16 судей под председательством судьи из Франции Ронни Абрахама.

Ожидается, что по результатам этих слушаний суд определит – удовлетворить или нет просьбу Киева о введении временных мер. Принятие решения может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

В первые два дня стороны должны изложить свои позиции по иску, а в последующие два дня – заключительные позиции.

Украинскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

По информации пресс-службы суда, на мероприятие аккредитовалось почти 70 представителей средств массовой информации.

После российской аннексии Крыма на Донбассе продолжается вооруженный конфликт, в результате которого погибли, по данным ООН, почти 10 000 человек. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».