Российские таможенники не пропустили в Крым с украинского материка препараты для стоматологии

На территорию аннексированного Крыма российские таможенники не пропустили партию медикаментов, предназначенных для стоматологии, которую ввозили с материковой части Украины. Как сообщила 6 марта пресс-служба ведомства, инцидент произошел 3 марта.

По информации ведомства, медикаменты нашли в салоне микроавтобуса.

«Под сиденьями обнаружено 70 упаковок с медицинскими препаратами, а также имплантами, применяемыми в стоматологии, которые не были задекларированы в установленном порядке. Ориентировочная стоимость незадекларированного груза составляет более 300 тысяч рублей. Как пояснил водитель, груз ему не принадлежит. «Передачку» его попросил доставить в Крым знакомый», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что препараты задержаны «для проведения таможенной экспертизы». В отношении водителя транспортного средства вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 16.2 КоАП России «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. Крым объявлен временно оккупированной территорией.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».