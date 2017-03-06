В Феодосии запретили матч дворовых команд, назвав его «митингом»

В поселке Краснокаменка под Феодосией директор школы прогнала со стадиона играющих в футбол подростков, обвинив их в проведении незаконного митинга. Руководитель образовательного учреждения остановила игру дворовых команд, потому что ее участники не уведомили о проведении матча городские власти. Об этом сообщили школьники в соцсетях, разместив видео инцидента.

Встреча проходила 4 марта на школьном стадионе. Увидев играющих в футбол подростков, директор школы вызвала полицию. Вместе с прибывшим участковым она потребовала от футболистов прекратить игру. По словам участников матча, свое требование представители власти объяснили тем, что футболисты проводят на стадионе «несанкционированный митинг, не согласованный с администрацией Феодосии». После того как школьники продолжили игру, директор приказала унести с поля футбольные ворота.

В сопроводительном тексте к видео школьники указали, что раньше им никогда не запрещали играть на школьном стадионе. Других форм культурного досуга в поселке нет, подчеркнули они.

«Из-за запрета директора школы нам что остается? Пить и наркоманить?» – написали школьники.

В понедельник, 6 марта, ситуацию обсудили на совещании в мэрии Феодосии. Руководитель городского отдела образования Надежда Алексеенко заявила, что директор действовала по всем правилам: «это массовый сбор подростков», а администрацию школы никто не предупредил, организаторы игры не пригласили представителя полиции и медперсонал.

Глава городской администрации Станислав Крысин тем не менее назвал ситуацию недопустимой: «Я не понимаю такого: дети играют в футбол, и им запрещают». Он поручил подчиненным провести служебное расследование.