Адвокат Курбединов передал в Международный суд ООН обращение о преследованиях в Крыму – Крикливенко

Крымский адвокат Эмиль Курбединов 6 марта передал в Международный суд ООН в Гааге свое обращение о преследовании крымских татар и украинцев в аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщил руководитель Секретариата украинского уполномоченного по правам человека Богдан Крикливенко на своей странице в Фейсбуке.

Крикливенко напомнил, что 6 марта во Международном суде (Гаага, Нидерланды) начались публичные слушания по иску Украина против России.

Крым.Реалии пытаются получить комментарий крымского адвоката Эмиля Курбединова по поводу его обращения в Международный суд ООН.

Украина просит Международный суд о временных мерах на время рассмотрения дела. Среди таких мер – добиться от России немедленно прекратить материальную и иную поддержку «групп, прибегали к актам терроризма против гражданских в Украине», и оказать давление на такие группы, чтобы они в дальнейшем не делали таких актов, а также воздержаться от дискриминации в Крыму, в частности, остановить действие запрета Меджлиса крымскотатарского народа и его деятельности и расследовать исчезновение крымских татар.

Украина также требует компенсации за нарушение Россией международных договоров, отметила во время выступления в Международном суде в Гааге заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. Она подчеркнула, что Россия «непрерывно нарушает международное право и права человека».