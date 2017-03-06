В Крыму силовики предупредили о недопустимости проведения акции в честь Шевченко – Кузьмин

В аннексированном Крыму активист Украинского культурного центра Леонид Кузьмин получил «предупреждение о недопустимости нарушения закона» от управления МВД России по Крыму, которое ему прислали в связи с подачей активистами уведомления о проведении в Симферополе акции в честь украинского писателя Тараса Шевченко.

Копию документа Леонид Кузьмин опубликовал 6 марта на своей странице в Фейсбуке.

«Еще раз сказали, что с цветами к Шевченко 9 марта нельзя», – прокомментировал фотографию крымский активист.

В подконтрольной Кремлю администрации Симферополя отказали местным активистам в проведении 9 марта мероприятия ко Дню рождения украинского поэта, писателя, художника Тараса Шевченко. Администрация предложила подать документы повторно, «в соответствии с требованиями действующего законодательства».

В 2016 году Леонид Кузьмин тоже получил «предостережение о не нарушении законов», тогда для вручения документа активиста Украинского культурного центра вызывали в подконтрольную Кремлю прокуратуру Симферополя, после того как активистам запретили проводить акцию у памятника Тарасу Шевченко.

В 2015 году симферопольцы планировали провести митинг в честь 201-летия Шевченко возле памятника украинскому поэту. Однако симферопольская администрация отказала им в этом и согласовала проведение митинга в Гагаринском парке возле скульптуры «Три грации».

Несмотря на это, горожане несли цветы к памятнику Кобзарю на улице Севастопольской. Когда люди стали расходиться, сотрудники полиции задержали организатора акции – Леонида Кузьмина и еще двух активистов. По словам полицейских, поводом для задержания стало использование на митинге украинской символики. Позже активистов отпустили, а позднее – судили.

В 2016 году активистам отказали в проведении мероприятия, и вызвали в управление российской прокуратуры по Крыму, где предупредили о недопустимости проведения акции возле памятника Тарасу Шевченко.

Каждый год 9 марта Украина и украинская диаспора во всем мире празднуют очередную годовщину со дня рождения Кобзаря – украинского поэта и художника Тараса Шевченко.

Поклонники творчества поэта, который стал символом украинской культуры, примут участие в возложении цветов к памятникам Шевченко в разных городах Украины и мира. Традиционно к этой дате проходят конференции, круглые столы, посвященные его творчеству.

В Крыму возле памятника Тарасу Шевченко в Симферополе весной 2014 года активисты собирались на проукраинские антивоенные акции протеста.