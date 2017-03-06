В аннексированном Крыму подконтрольный Кремлю Ленинский суд Севастополя на два месяца продлил арест задержанному украинцу Дмитрию Штыбликову. Об этом в комментарии Крым.Реалии заявил брат арестованного Алексей.

«Дмитрию Штыбликову продлили арест на два месяца. Заседание по Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову еще не начиналось», – отметил Алексей Штыбликов.

Он добавил, что родственников в зал суда не допускают, а адвокат Штыбликова «не явился на вынесение приговора».

9 ноября 2016 года в Севастополе задержали «членов диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины» – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.

Подконтрольный Кремлю Ленинский районный суд Севастополя 10 ноября арестовал троих задержанных в Севастополе «диверсантов» на два месяца. 30 декабря 2016 года «севастопольский суд» продлил срок содержания под стражей в отношении Штыбликова, Бессарабова и Дудки до 8 марта 2017 года.

Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре «Номос». Владимир Дудка – капитан 2-го ранга запаса, в прошлом – капитан корабля радиоэлектронной разведки.

В Службе безопасности Украины заявили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.

В свою очередь спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что бывшие украинские военные, которые сейчас проживают в Крыму, могут стать «потенциальными жертвами российских спецслужб».