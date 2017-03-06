Украина на суде в Гааге: Россия проводит в Крыму политику культурного уничтожения и дискриминации

Россия «непрерывно нарушает международное право и права человека», в том числе в аннексированном Крыму, где страна внедряет политику культурного уничтожения и дискриминации. Об этом сообщила 6 марта во время выступления в Международном суде в Гааге заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

«Российская Федерация продолжает оказывать смертоносную поддержку незаконным вооруженным формированиям, совершившим многочисленные террористические акты в Украине. В оккупированном Крыму Российская Федерация полностью попирает права человека, внедряя политику культурного уничтожения и дискриминации. Такие действия являются недопустимыми для международного сообщества. Они были осуждены ООН», – говорится в заявлении Елены Зеркаль, обнародованном Министерством иностранных дел Украины.

Она отметила, что Украина обратилась в суд «с целью защиты основных прав народа Украины, который столкнулся с нарушениями международного права со стороны Российской Федерации», и попросила суд ввести временные меры «для предотвращения непоправимых нарушений прав человека в ходе рассмотрения этого дела судом».

«Тысячи невинных украинцев уже ощутили на себе смертоносные атаки, а миллионы остаются под неотвратимой угрозой. Их мирные повседневные жизни разрушены, а их фундаментальные права дерзко нарушаются одним из постоянных членов Совета Безопасности ООН – Российской Федерацией», – добавила Зеркаль.

Украина просит Международный суд о временных мерах на время рассмотрения дела. Среди таких мер – добиться от России немедленно прекратить материальную и иную поддержку «групп, которые прибегали к актам терроризма против гражданских в Украине», и оказать давление на такие группы, чтобы они в дальнейшем не делали таких актов, а также воздержаться от дискриминации в Крыму, в частности, остановить действие запрета Меджлиса крымскотатарского народа и его деятельности и расследовать исчезновение крымских татар.

Украина также требует компенсации за нарушение Россией международных договоров, отметила во время выступления в Международном суде в Гааге заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. Она подчеркнула, что Россия «непрерывно нарушает международное право и права человека».