В Турции сообщили о задержании россиянки в связи с убийством российского посла

Средства массовой информации Турции сообщили о задержании в этой стране российской гражданки в связи с убийством в декабре посла России в Турции.

По этим сообщениям, которые цитируют неназванные источники в правоохранительных органах Турции, женщину по имени Екатерина Б. задержали в Анкаре. Когда это произошло, не сообщается.

Ее подозревают в том, что она имела контакты с работником полиции Мевлютом Мертом Алтинташем, который застрелил посла Андрея Карлова, и с Российским культурным центром в Анкаре, где во время открытия фотовыставки произошло убийство.

Ранее в Турции сообщали о задержании четырех человек, среди которых работник полиции, подозреваемых в причастности к убийству.

Во время нападения Алтинташ застрелил Карлова, выкрикивая «Не забудем Алеппо» и т.п. – его слова на турецком и неправильном арабском языках восприняли как намек на месть за вмешательство России в войну в Сирии. Потом его застрелила полиция.