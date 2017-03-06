Россия подавляет в Крыму группы инакомыслящих – представитель Украины на суде в Гааге

В аннексированном Крыму Россия подавляет группы инакомыслящих, воплощая «советский подход к правам человека», заявила 6 марта во время выступления в Международном суде в Гааге заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

«Между тем, как на востоке Украины мирное население страдает от неизбирательных атак, в оккупированном Крыму Российская Федерация продолжает воплощать в жизнь советский подход к правам человека, подавляя группы, которые считает своими врагами. Недавно 11 крымских татар, которые мирно собрались на протест против выборочных обысков, были насильно задержаны. Это является очередным примером того, как российский режим заставляет замолчать тех, кто вызывает у него неприязнь», – говорится в сообщении представителя Украины в суде.

Елена Зеркаль также сообщила, что Россия в Крыму внедряет политику культурного уничтожения и дискриминации.

Украина просит Международный суд о временных мерах на время рассмотрения дела. Среди таких мер – добиться от России немедленно прекратить материальную и иную поддержку «групп, которые прибегали к актам терроризма против гражданских в Украине», и оказать давление на такие группы, чтобы они в дальнейшем не делали таких актов, а также воздержаться от дискриминации в Крыму, в частности, остановить действие запрета Меджлиса крымскотатарского народа и его деятельности и расследовать исчезновение крымских татар.

Украина также требует компенсации за нарушение Россией международных договоров, отметила во время выступления в Международном суде в Гааге заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. Она подчеркнула, что Россия «непрерывно нарушает международное право и права человека».