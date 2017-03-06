Украинский и российский омбудсмены Валерия Лутковская и Татьяна Москалькова 6 марта во время встречи в Женеве обсудили запланированную передачу на материковую часть Украины 18 заключенных из Крыма. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

«Сегодня Валерия Лутковская и Татьяна Москалькова во время встречи обсудили пути скорейшей технической реализации предыдущих договоренностей такого перемещения, рассмотрели выполнение процедуры перемещения соответствующими государственными органами обоих государств и тому подобное. Омбудсмены Украины и РФ сообщили, что указанное перемещение произойдет в ближайшее время», – говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

Кроме того, информируют в офисе омбудсмена, было подтверждено желание обеих сторон продолжать практику взаимных мониторинговых визитов в места несвободы с целью изучения состояния соблюдения прав граждан обеих стран в этих учреждениях.

«Да, Валерия Лутковская выразила желание посетить Андрея Захтея, Евгения Панова и других украинских граждан, которые сейчас находятся в СИЗО Симферополя, Романа Сущенко, который находится в СИЗО Москвы, а также других политзаключенных, которые уже отбывают наказание в разных исправительных учреждениях на территории Российской Федерации. Также омбудсмены обсудили проблемные вопросы, связанные с этапированием Станислава Клыха в Верхнеуральск», – информирует пресс-служба украинского омбудсмена.

Со своей стороны, Валерия Лутковская заявила о готовности помочь проведению аналогичных визитов к российским гражданам, которые находятся в местах несвободы на территории Украины.

В конце декабря украинский омбудсмен Валерия Лутковская посетила оккупированный Россией Крым, после чего ее офис сообщил о договоренности о передаче на материковую часть Украины ряда украинских граждан, отбывающих наказание на полуострове. В январе российский омбудсмен подтвердила, что такая возможность рассматривается.