Глава МИД Литвы: Евросоюз несет частичную ответственность за аннексию Крыма

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус​ считает, что Евросоюз несет частичную ответственность за аннексию Крыма Россией и войну на востоке Украины. По его словам, Евросоюз, и Запад в целом, мог отреагировать быстрее и сделать больше.

«Мы недостаточно последовательные, мы отреагировали ненадлежащим образом. Иногда наша реакция слишком запоздалая, иногда – слишком слабая», ‒ отметил он.

Линкявичус считает, что Запад выбрал для себя комфортную позицию – «золотую середину». Но в этом случае середины нет, потому что война продолжается, уверен он.

«Если Россия прекратит бои, война прекратится. Но если бои прекратит Украина, то это, так сказать, «прекратится Украина». Это будет конец Украины. Поэтому ситуация отличается», – сказал министр.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».