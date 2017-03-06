Военные Ирака взяли под контроль второй мост в Мосуле

Правительственные войска Ирака и их союзники, которые осуществляют операцию освобождения города Мосула на севере страны от боевиков группировки «Исламское государство», по сообщениям, взяли под контроль уже второй из всего пяти мостов через реку Тигр, делящую город на западную и восточную части.

Они продолжают наступление на центральную часть Мосула на западном берегу Тигра из двух направлений – с юга и с юго-запада – и сейчас контролируют обе стороны двух южных мостов.

Все пять мостов значительно разрушены в результате боев и непригодны для использования, но военные Ираке надеются, взяв их под контроль, отремонтировать или превратить в основу для временных мостов и создать на линии снабжения войск на западном берегу Тигра.

Иракские силы, действующие по воздушной поддержке коалиции под руководством США, начали новое наступление в западной части Мосула 19 февраля, почти через месяц после того, как они освободили другую часть города на восточном берегу Тигра.

Значительная часть западного берега еще под контролем джигадистив, несмотря на продвижение иракских сил в этой части Мосула, которые с юга уже приблизились к кварталам правительственных зданий.

Иракские военные чиновники заявляли, что освободить западную часть города может быть непросто, особенно старый центр с плотно застроенными узкими извилистыми улочками, где практически невозможно использовать бронетехнику.

Мосул, второй крупнейший город Ирака, группировка «Исламское государство» захватила в 2014 году. Сейчас это последний значительный бастион группировки на территории Ирака.