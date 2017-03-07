Задержанным «севастопольским диверсантам» продлили арест на два месяца

Задержанным крымчанам Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, которых обвиняют в планировании «диверсий» на территории Крыма, подконтрольный Кремлю Ленинский суд Севастополя продлил арест на два месяца. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

По информации правозащитников, арест продлен до 8 мая, а соответсвующее решение вынес судья Виктор Климаков.

Накануне сообщалось, что арест на два месяца также продлили еще одному задержанному крымчанину Дмитрию Штыбликову.

9 ноября 2016 года в Севастополе задержали «членов диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины» – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.

Подконтрольный Кремлю Ленинский районный суд Севастополя 10 ноября арестовал троих задержанных в Севастополе «диверсантов» на два месяца. 30 декабря 2016 года «севастопольский суд» продлил срок содержания под стражей в отношении Штыбликова, Бессарабова и Дудки до 8 марта 2017 года.

Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре «Номос». Владимир Дудка – капитан 2-го ранга запаса, в прошлом – капитан корабля радиоэлектронной разведки.

В Службе безопасности Украины заявили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.

В свою очередь спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что бывшие украинские военные, которые сейчас проживают в Крыму, могут стать «потенциальными жертвами российских спецслужб».