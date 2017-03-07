В российском Краснодаре наказали сотрудника автовокзала за размещение карты украинского Крыма

В российском Краснодаре к дисциплинарной ответственности привлекли сотрудника городского автовокзала, в связи с тем, что в здании была размещена карта украинского Крыма. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Центрального округа Краснодара.

По информации ведомства, изображение карты с украинским Крымом является нарушением Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

«С целью устранения нарушений законодательства о противодействии экстремистской деятельности прокуратурой округа руководству организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено с дисциплинарной ответственности, произведена замена карты на соответствующую фактическому состоянию статуса субъекта Российской Федерации», – говорится в сообщении.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».