Российского таможенника задержали на админгранице с Крымом за взятку в 200 долларов

В Крыму сообщают о задержании старшего государственного таможенного инспектора Красноперекопского таможенного поста подконтрольной Кремлю Крымской таможни, которое состоялось при участии пограничного управления ФСБ России по Крыму.

Российского таможенного инспектора подозревают в том, что он получил взятку в размере 200 долларов США за перемещение автомобиля через зону таможенного контроля, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 7 марта.

«Проведенные оперативные мероприятия позволили установить, что таможенный инспектор завершил процедуру временного ввоза и выпуска из зоны таможенного контроля ДАПП «Перекоп» транспортного средства, управляемого лицом, не осуществлявшим ввоз данного автомобиля, внеся в пассажирскую таможенную декларацию и программное средство заведомо ложные сведения. За данные действия и непринятие мер административного реагирования, предусмотренных статьей 16.24 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, он получил взятку в размере 200 долларов США от физического лица», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 7 марта.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 Уголовного кодекса России.

В ведомстве утверждают, что подобная деятельность «носит системный характер», и призывают граждан пользоваться «телефонами доверия», чтобы сообщать о признаках коррупционных действий работников российской таможни.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. Крым объявлен временно оккупированной территорией.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».