Представитель России в Международном суде назвал агрессию на Донбассе «гражданской войной»

Представитель России во время публичных слушаний Международном суде в Гааге по иску Украины против России по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации начали свое выступление, назвав агрессию России на Донбассе «гражданской войной».

«Россия начала свое выступление в Гаагском суде по лжи. Конфликт в восточной части Украины не гражданская война. Это российская агрессия против украинцев», – написала в Twitter вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

6 марта в Международном суде ООН (Гаага, Нидерланды) начались публичные слушания по иску Украина против России. Украина просит Международный суд о временных мерах на время рассмотрения дела.

Среди таких мер – добиться от России немедленно прекратить материальную и иную поддержку «групп, прибегали к актам терроризма против гражданских в Украине», и оказать давление на такие группы, чтобы они в дальнейшем не делали таких актов, а также воздержаться от дискриминации в Крыму, в частности, остановить действие запрета Меджлиса крымскотатарского народа и его деятельности и расследовать исчезновение крымских татар.

Во вторник, 7 марта, свои аргументы предоставляет российская сторона.

Украинскую делегацию, которая насчитывает 25 человек, возглавляет заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Дело слушает судейская коллегия в составе 16 судей под председательством судьи из Франции Ронни Абрахама.