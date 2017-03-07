В Кремле обдумают инициативу российских сенаторов о проведении выборов президента в 2018 году – 18 марта в день «присоединения» Крыма. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Пока какой-либо позиции на этот счет не сформировано, здесь нужно будет какое-то время, безусловно, чтобы обдумать эту инициативу. Я думаю, что в обозримой перспективе какая-то ясность здесь появится», – сказал Песков, сообщает ТАСС.

Накануне сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков внесли в Госдуму пакет поправок в избирательное законодательство, в том числе предполагающих возможность переноса выборов президента России на третье воскресенье марта. В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил, что поддерживает идею проведения выборов в этот день.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».